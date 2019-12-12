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مرأة

كوارث صحية.. كل ما تريد معرفته حول أضرار المكياج على البشرة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:12 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
يعد الماكياج من الأدوات التجميلية الهامة فالكثير من الفتيات يضعونه، وفى أغلب الأوقات لا تخلو حقيبة الفتيات من الأدوات التجميلية التى تستخدمها طوال اليوم، ولكن الماكياج يمكن أن يحتوى على مواد ضارة تؤثر على صحة البشرة بشكل سلبى.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز الأضرار التى يمكن أن يسببها المكياج على البشرة.

- يعد أحمر الشفاه من أدوات التجميل الأساسية، ولكنه يحتوى على الكثير من المواد الكيميائية السامة منها، الكادميوم، والزئبق، والأنتيمون، والفورمالديهايد، ومواد زيتية معدنية، أما المكون الرئيسي لأحمر الشفاه هو الرصاص، الذي يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز العصبي والنظام الهرموني، ويسبب أحمر الشفاه الحساسية وتهيج الشفاه.

- يعد كريم الأساس من الأدوات التجميلية الهتمة التى تعمل على توحيد لون البشرة، ولكن إذا لم يتم أختيارة بعناية يمكن ان يسبب انسداد المسامات، وعدم السماح للبشرة بالتنفس بسهولة.

ومن أبرز مشاكل الأدوات التجميلية هى ظهور حب الشباب، فعندما تنسد مسامات البشرة، تتراكم الأوساخ والجراثيم، مما يؤدي إلى حدوث العديد من المشاكل أبرزها حب الشباب أو تهيج البشرة.

ويعد جفاف البشرة من الأضرار الشائعة أيضًا، فالمواد الكيميائية التى توجد داخل الماكياج يمكن أن تسبب الجفاف، وبالأخص إذا كانت البشرة حساسة عندها قد يزداد الأمر سوءًا.
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