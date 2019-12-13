بإطلالة أنيقة .. طليقة على ربيع تودع سنة 2019

نشرت ندى محمود طليقة على ربيع نجم مسرح مصر، صورة جديدة لها من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».



وظهرت ندى محمود بإطلالة ناعمة حازت علي اعجاب الكثير من متابعيها، حيث ظهرت ببلوفر برتقالى طويل ، ونسقت معه بنطلون اسود، وانتعلت فى قدميها بوت بني طويل.



تركت ندى محمود شعرها الأشقر المنسدل على الأكتاف، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج ناعم حاز على اعجاب الكثير.



وتفاعل عدد كبير من متابعي ندى محمود طليقة على ربيع مع الصورة بسبب جمالها فى الصورة.



وكانت ندى محمود أعلنت عبر موقع الصور "إنستجرام" عن انفصالها من "ربيع" بسبب مشكلاتِ عدة نسبتها لوالدته.



وقالت ندى محمود طليقة على ربيع فى منشور لها على "إنستجرام": "أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".