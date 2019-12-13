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حوادث

مصرع مبيض محارة بالفيوم عقب سقوطه من أعلى سقالة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:11 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
لقى مبيض محارة مصرعه عقب سقوطه من أعلى سقالة خشبية أثناء عمله بأحدى العمارات بمدينة الفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم.

تلقى اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من قسم شرطة الفيوم الجديدة بالحادث.

تبين من التحقيقات أن أحمد فتحي شعبان سنة 45 - مبيض محارة ومقيم بشارع الري بمركز سنورس سقط من أعلى سقالة خشبية بإحدى العقارات التي كان يعمل بها بسبب انزلاق قدمه واختلال توازنه مما ادي لسقوطه ارضا واحداث وفاته.

تم نقل المتوفى بسيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام بعد أن أكد تقرير مفتش الصحة أنه لا توجد اى شبهة جنائية فى الحادث، وأن الوفاة نتيجة سقوطه من ارتفاع وارتطامه بالأرض.

تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.
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