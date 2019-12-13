ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رمضان صبحي: لو عاد الزمن سأرحل عن الأهلي | تفاصيل

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:33 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
Advertisements
نور عادل
قال رمضان صبحي نجم فريق الأهلي المصري إن السويسري رينيه فايلر مدرب كبير وطور من قدراته منذ توليه المسؤولية، مما انعكس عليه إيجابيا في المباريات.

وأضاف صبحي في تصريحات تليفزيونية أن فايلر يتعامل مع اللاعبين بنظام أوروبي، ويدفع الجميع للقتال في التدريبات من أجل اللعب في المباريات والمشاركة بشكل أساسي.

وتابع: "فايلر طور من أدائي منذ توليه المسؤولية. طريقته تشبه ما وجدته بالدوري الإنجليزي من انضباط وجدية في التدريبات".

وأكد: "لم أندم على رحيلي إلى ستوك سيتي الإنجليزي رغم عدم نجاح تجربتي هناك. لو عاد بي الزمن لرحلت عن الأهلي فلا يمكن رفض اللعب في أقوى دوري بالعالم".

وقال: "علاقتي بلاعبي الزمالك جيدة للغاية. أحرص على التواصل مع محمود شيكابالا فهو من أقرب لاعبي الأبيض لي بالإضافة لمصطفى محمد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم الاهلي السابق يهاجم فايلر بسبب رمضان صبحي وحسين الشحات

فايلر يحتفل بفوز الأهلي على طريقته.. والجمهور مش هنقبل أقل من اللقب

قمصان: أفشة ليس في حالته.. وضغط المباريات أثر على الأهلي | فيديو

رمضان صبحي: لو رجع بيا الزمن همشى من الأهلي.. فيديو

ترشيحاتنا

لخوفها من زوجها.. سيدة تختطف طفلة حديثة الولادة من مستشفى.. صور

تعليق صادم من دعاء فاروق على خلع صابرين لـ الحجاب.. فيديو

تناوله وستصدمك النتيجة.. تعرف على فوائد الزنجبيل للجسم

ليفربول يحسم صفقة نجم سالزبورج النمساوي متفوقا على مانشستر يونايتد

حتى لا تتكرر مآساة هنا وسليم.. نصائح تحمي بها نفسك وأطفالك من الشواحن القاتلة

شاهد.. فيفي عبده بإطلالة جريئة تشعل السوشيال ميديا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أيام من زفافها.. عروس تتلقى أسوأ خبر في حياتها.. تفاصيل محزنة

شاهد .. منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية

لخوفها من زوجها.. سيدة تختطف طفلة حديثة الولادة من مستشفى.. صور