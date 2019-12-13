رمضان صبحي: لو عاد الزمن سأرحل عن الأهلي | تفاصيل

قال رمضان صبحي نجم فريق الأهلي المصري إن السويسري رينيه فايلر مدرب كبير وطور من قدراته منذ توليه المسؤولية، مما انعكس عليه إيجابيا في المباريات.



وأضاف صبحي في تصريحات تليفزيونية أن فايلر يتعامل مع اللاعبين بنظام أوروبي، ويدفع الجميع للقتال في التدريبات من أجل اللعب في المباريات والمشاركة بشكل أساسي.



وتابع: "فايلر طور من أدائي منذ توليه المسؤولية. طريقته تشبه ما وجدته بالدوري الإنجليزي من انضباط وجدية في التدريبات".



وأكد: "لم أندم على رحيلي إلى ستوك سيتي الإنجليزي رغم عدم نجاح تجربتي هناك. لو عاد بي الزمن لرحلت عن الأهلي فلا يمكن رفض اللعب في أقوى دوري بالعالم".



وقال: "علاقتي بلاعبي الزمالك جيدة للغاية. أحرص على التواصل مع محمود شيكابالا فهو من أقرب لاعبي الأبيض لي بالإضافة لمصطفى محمد".