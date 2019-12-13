بسبب كهربا.. عدلي القيعي: هناك من يريد إثارة الأزمات للنادي الأهلي

أكد عدلي القيعي، مستشار ادارة التعاقدات بالنادي الأهلي، على تواجد تربص واضح بتعاقد النادي الأهلي مع محمود عبدالمنعم كهربا.



وقال القيعي خلال برنامجه ملك وكتابة المذاع عبر فضائية النادي الأهلي إن هناك أحد الشخصيات الإعلامية تهدف إلى إثارة أزمة للاعب كهربا وذلك خلال الأيام الماضية.



وأشار إلى أن تلك الشخصية الأعلامية تصدر لكهربا أزمات عن طريق التصريحات والعقوبات التي ستقع على اللاعب حال انتقاله إلى الأهلي، وهذا ما ظهر عقب اقتراب اللاعب بشكل كبير من النادي الأهلي.



واستطرد:" هناك من يريد اقحام اسم النادي الأهلي في كثير من الأزمات وامور غير صحيحة عبر وسائل الإعلام".