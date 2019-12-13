"هتوحشني قوي".. رجاء الجداوي تعلق على رحيل شريف السقا

نشرت الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة للمخرج الراحل شريف السقا، الذي لقي مصرعه أمس في حادث سيارة.



كتبت الجداوي: "أخي وصديقي وابني شريف السقا، الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة، صدمت بخبر وفاتك يا عشرة العمر هتوحشني قوي يا شريف، إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله".



توفي شريف السقا، مخرج برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب على قناة "أم بي سي مصر"، إثر تعرضه لحادث سير، مساء الخميس.



وكان السقا تولى إخراج برنامج "القاهرة اليوم" على شاشة "أوربت" الذي قدمه عمرو أديب قبل رحيله عن القناة.