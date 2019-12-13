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أخبار العالم

أول تعليق من ترامب على فوز بوريس جونسون في انتخابات بريطانيا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:40 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على فوز حزبه في انتخابات البرلمان المبكرة.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": " يبدو أن بوريس جونسون حقق فوزًا كبيرًا في بريطانيا".

ومنذ قليل، أعلن زعيم حزب العمال جيرمي كوربين، أنه لن يقود الحزب في أي انتخابات مستقبلية واصفًا نتيجة الانتخابات بـ"مخيبة الآمال".

والخميس، أظهر استطلاع لآراء المقترعين في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في بريطانيا أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، سيفوز بأغلبية مطلقة في مجلس العموم المقبل، مما سيسمح لجونسون بتنفيذ وعده بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أواخر شهر يناير.

وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد إيبسوس/موري فإن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم، مقابل 191 مقعدا لحزب العمال، بعدما كان الحزب يأمل بأن يحقق انتصارا يمكنه من إعادة التفاوض على اتفاق الطلاق بين لندن وبركسل وطرح هذا الاتفاق في استفتاء يتضمن خيار البقاء في الاتحاد الأوروبي.
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