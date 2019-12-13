بإطلالة شتوية أنيقة.. منة فضالي تتألق في أحدث جلسة تصوير

منة فضالى على خصلات شعرها القصير المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى زادت من جمالها، ولم تتكلف منة فى ارتداء الأكسسوارات. ومن الناحية الجمالية، اعتمدتعلى خصلات شعرها القصير المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى زادت من جمالها، ولم تتكلف منة فى ارتداء الأكسسوارات.





حرصت الفنانةعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة لها بجوار شجرة الكريسماس.وتألقتفى الصور بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت جاكيت أسود جلد تميزت أطرافه بالفرو مع سترة قطنية سوداء ونسقت معهما بنطلون كاروهات جمع بين اللون الأحمر والخطوط السوداء مما منحها إطلالة عصرية.