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مرأة

بإطلالة شتوية أنيقة.. منة فضالي تتألق في أحدث جلسة تصوير

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:37 ص
منة فضالى
منة فضالى
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة منة فضالى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة لها بجوار شجرة الكريسماس.

وتألقت منة فضالى فى الصور بإطلالة شتوية أنيقة، حيث ارتدت جاكيت أسود جلد تميزت أطرافه بالفرو مع سترة قطنية سوداء ونسقت معهما بنطلون كاروهات جمع بين اللون الأحمر والخطوط السوداء مما منحها إطلالة عصرية.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت منة فضالى على خصلات شعرها القصير المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى زادت من جمالها، ولم تتكلف منة فى ارتداء الأكسسوارات.


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