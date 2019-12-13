الرئيس: لن أصدر الأحوال الشخصية إذا لم ينصف المرأة.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الجمعة.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



المصري اليوم

الرئيس: لن أصدر الأحوال الشخصية إذا لم ينصف المرأة.



اليوم السابع

صنوق تحيا مصر" رصدنا مليار جنيه لـ نور حياة ونستهدف 200 ألف عملية مياه بيضاء.



الشروق

وزير البترول ووفد من البرلمان يتفقدان المحطة البرية لحقل ظهر.

سياحة النواب.. تتفقد مسار العائلة المقدسة فى المنيا وأسيوط لإزالة أى معوقات.



أخبار اليوم

الصحة: توزيع أطباء التكليف من خلال الوزارة وليس المديريات.



