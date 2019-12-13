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أخبار البلد

الحكومة: لاصحة لعدم السماح لبعض الشركات السياحية بإتمام التوثيق ببوابة العمرة المصرية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:27 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن عدم السماح لبعض الشركات السياحية بإتمام عملية التوثيق ببوابة العمرة المصرية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم السماح لبعض الشركات السياحية بإتمام عملية التوثيق ببوابة العمرة المصرية، مٌشددةً على أنه تم الانتهاء من إجراءات التوثيق لجميع الشركات المستوفية لكافة الشروط الموضوعة على البوابة، مُشيرةً إلى قيام ١٨٣٣ شركة سياحية بالتوثيق على بوابة العمرة، وذلك خلال الفترة المحددة للتوثيق من 13 أكتوبر حتي 14 نوفمبر الماضي لتبدأ بعدها رحلات العمرة رسميًا.

وتم الإعلان عن موعد انتهاء فترة التوثيق في أكثر من منشور تم إرساله للشركات السياحية لإعطائها الفرصة لاستيفاء كافة شروط التوثيق على البوابة، لافتةً إلى أنه من بين شروط التوثيق أن تكون الشركة عضوًا في منظمة "الإياتا" - منظمة النقل الجوي المنُظِمة لجميع خطوط الطيران في العالم- ولديها كود "إياتا" مفعل، وقد تم وضع هذا الشرط من قبل المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل، فقد تم بدء العمل ببوابة العمرة المصريةhttps://umrah.eg) ) في ١٧ نوفمبر ٢٠١٩، والتي تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، حيث تم إنشاء هذه البوابة في إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي في قطاع السياحة، والذي يعد الآن عنصرًا هامًا في كافة المجالات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وهو ما يتسق مع محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

وتقوم الشركات بتنظيم برامج العمرة من خلال هذه البوابة، وذلك فى إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها وزارة السياحة، بهدف تفعيل دورها الرقابي، لضمان حقوق المعتمرين المصريين، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم أثناء أداء المناسك، إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية المنفذة لبرامج العمرة، وتقوم بوابة العمرة المصرية بتنظيم سفر المعتمرين من خلال نظام إلكتروني متكامل يربط بين وزارة السياحة وكافة الجهات المعنية بسفر المعتمرين المصريين، حيث يتم من خلالها إتمام جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين وخروجهم من المنافذ البرية والبحرية والجوية بما يضمن إشراف الدولة الكامل على تنظيم رحلات العمرة.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق.
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