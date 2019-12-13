عاش جمهور الأهلي .. أول رد من أحمد بلال عقب الهجوم عليه بسبب مصطفى محمد

رد أحمد بلال لاعب الأهلي السابق، على الهجوم الذي تعرض له، بعد تسجيل مصطفى محمد هدف، في شباك بيراميدز، أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.



وكان أحمد بلال قال أمس، فى تصريح تليفزيونى له إنه يتحدى أن ينجح مصطفى محمد لاعب الزمالك فى تسجيل هدف فى شباك بيراميدز .



وقال أحمد بلال عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك":" هو عددكم طلع صغير كده، أنا كنت فاكركم أكتر من كده بصراحة، عاش جمهور الأهلي".



يذكر أن الزمالك رفع رصيده إلى النقطة 13، في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 12 في المركز الخامس.

