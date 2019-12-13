الاستقرار يسود الأسواق.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 13-12-2019

سعر الدولار الأمريكي



سعر اليورو​



سعر الجنيه الاسترليني​



سعر الفرنك السويسرى​



سعر الـ 100 الين اليابانى



سعر اليوان الصينى



استقرأمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الجمعة 13-12-2019 وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.اقرأ أيضا:وفيما يلي، وأسعار العملات الأجنبية:سجلاليوم، الجمعة، شراءً 16.08، وبيعا 16.18 جنيه.بينما سجل، الجمعة، شراءً 17.81 وبيعا 17.92 جنيه بمستهل التعاملات.اما، الجمعة، فقد سجل شراءً 21.15 وبيعا 21.27 جنيه.وسجل، الجمعة، شراءً 16.16.31 وبيعا 16.42 جنيه.أما، الجمعة، فقد سجل شراءً 14.81 وبيعا 14.91 جنيه.سجل اليوان الصينى اليوم، الجمعة، شراءً 2.28 وبيعا 2.29 جنيه.استقرتمقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، وسجل الريـال السعودي اليوم، الجمعة، نحو 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.وسجل الدينار الكويتي نحو 52.69 جنيه للشراء و53.31 جنيه للبيع.بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.وسجل سعر الريـال العماني نحو 41.54 جنيه للشراء و42 جنيه للبيع.ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.