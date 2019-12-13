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اقتصاد

الاستقرار يسود الأسواق.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 13-12-2019

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:29 ص
مايكل عياد
استقر سعر الدولار واسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الجمعة 13-12-2019 وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

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وفيما يلي سعر الدولار اليوم الجمعة 13-12-2019، وأسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الجمعة، شراءً 16.08، وبيعا 16.18 جنيه.

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الجمعة، شراءً 17.81 وبيعا 17.92 جنيه بمستهل التعاملات.

سعر الجنيه الاسترليني​

اما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الجمعة، فقد سجل شراءً 21.15 وبيعا 21.27 جنيه.

سعر الفرنك السويسرى​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الجمعة، شراءً 16.16.31 وبيعا 16.42 جنيه.

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الجمعة، فقد سجل شراءً 14.81 وبيعا 14.91 جنيه.

سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، الجمعة، شراءً 2.28 وبيعا 2.29 جنيه.

استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، وسجل الريـال السعودي اليوم، الجمعة، نحو 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي نحو 52.69 جنيه للشراء و53.31 جنيه للبيع.

بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريـال العماني نحو 41.54 جنيه للشراء و42 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف منذ ثلاث سنوات.
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