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مرأة

تناول هذه الثمرة في الشتاء للوقاية من آلام الأسنان

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:49 ص
الم الاسنان
الم الاسنان
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أسماء محمد
قال الدكتور سعيد متولي، أستاذ التغذية العلاجية، إن ألم الأسنان يعد من أكثر المشكلات الصحية انتشارا وتزداد عادة خلال فصل الشتاء بسبب الطقس البارد.

وأوضح "سعيد" أن هناك الكثير من المواد الطبيعية التي تساعد في علاج ألم الأسنان بعضها معروف والبعض الآخر لا يعرفه معظمنا ومن ضمن هذه العلاجات الطبيعية غير المعروفة الرمان.

وأشار "سعيد" إلى أن الرمان يحتوي على العديد من العناصر التي تمكنه من تسكين ألم الأسنان واللثة ويحتوي علي مواد قابضة تساعد في القضاء على الشعور بالألم.

وأوضح "سعيد" أن الرمان يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي لها خواص طبية تمكنه من حماية الجسم من العديد من الأمراض في مقدمتها القلب والمعدة ومشاكل الهضم.
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