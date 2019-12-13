ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جلسة خاصة بين عبد الحفيظ ومدرب الأهلي في التتش

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:50 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الدوري.

وجاءت جلسة فايلر مع مدير الكرة ضمن الجلسات التنسيقية التي تجمع الثنائي بشكل شبه يومي للترتيب للمرحلة المقبلة والوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بالجانب الإداري للفريق.

كما حرص فايلر على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في بعض الأمور الفنية والتأكيد على أهمية التركيز في تحديات المرحلة القادمة التي تبدأ بمواجهة حرس الحدود يوم الأحد المقبل في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود التي تقام مساء يوم الأحد المقبل على استاد السلام ، ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري العام.

ويسعى الفريق إلى مواصلة انتصاراته بعد تحقيق الفوز في خمس مباريات وارتفاع رصيد الفريق إلى 15 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايلر يجتمع بمدير الكرة بالأهلي في التتش

سيد عبدالحفيظ يطمئن على المصابين في الأهلي

الأهلي يتدرب دون راحة استعدادًا لحرس الحدود

الأهلي يعود للتدريبات بإستاد التتش دون راحة استعدادًا لحرس الحدود

محاضرة لـ فايلر مع لاعبي الأهلي بالتتش

2 حراس مرمى في الجون.. تدريبات خاصة للاعبي الأهلي استعدادا لـ حرس الحدود

ترشيحاتنا

بإطلالة شتوية أنيقة.. منة فضالي تتألق في أحدث جلسة تصوير

قائد شباب الأهلي يعود للتدريبات بعد غياب 9 أشهر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 -12 - 2019 والقنوات الناقلة

انفجار في ألمانيا.. وإصابة 25 شخصا

عنان الجلالي يبكي على الهواء بسبب السيدات.. فيديو

بالدولار وبعد الخصم .. سعر غير متوقع لـ بلوفر رانيا يوسف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم .. سعر غير متوقع لـ بلوفر رانيا يوسف

بإطلالة شتوية وبدون مكياج.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

عاش هنا يوثق رحلة عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار غيرة رشدي أباظة من قبلاته لـ سامية جمال.. وكواليس تزوجه من شقيقتين