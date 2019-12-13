بفستان كحلي أنيق .. ديانا كرزون تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

حرصت الفنانة ديانا كرزون على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها.





ظهرت ديانا كرزون فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث أرتدت فستان طويل باللون الكحلى وقد حمل التصميم توقيع المصمم yousef aljasmi ، وأتسم الجزء العلوى من الفستان بالقماش المطرز، بينما الجزء السفلى لا يحمل أى تطريزات مما كشف عن رشاقتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ديانا كرزون على تسريحة شعر من أنامل المصفف مصطفى عثمان، ووضعت لها خبيرة التجميل فاطمة، مكياجا جذابا كشف عن جمال ملامحها.





وتألقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بأولى حفلاتها التي أقيمت في ولاية نيفادا " فندق باريس لاس فيجاس " بالولايات المتحدة الأمريكية، وسط حضور الكبير للجاليات العربية.





وأطلت ديانا كرزون على جمهورها برفقة منظم الحفل ربيع رضا لتبدأ بتقديم برنامجها الفني.



