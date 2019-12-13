بعد ثورة فيس بوك على فيديو ضرب سيدة لطفلها..طبيب نفسي يكشف عن أمراضها الخطيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية فيديو إهانة طفل وممارسة العنف عليه من قبل والدته لشعورها بالضيق من كثرة تحمل المسؤولية وترك الأب لها ولطفلها.









ففى إطار هذا السياق حللت الدكتورة دينا عزيز استشارى العلاقات الأسرية سلوك آلام من قبل اهانتها لطفلها وتصويرها فيديو له وهى تنعته باسوأ الألفاظ وتمارس عليه العنف وتعايره بتخلى الأب عنه وأنه ليس عنده اب لكى يصرف عليه.









أوضحت استشارى العلاقات الأسرية أن الأم لديها عنف شخصى ولديها اضطرابات نفسية ظاهرة من خلال الفيديو من حيث نظافة الطفل والمكان المحيط به وهو المنزل فهل استطاعت هذه الأم ان تهتم بالجماد والظاهر للإنسان دون ادنى اعتبار بنفسية طفلها من الداخل،وهل أصبح هذا السلوك وهو المعتاد من قبل بعض الأمهات لمجرد تحملهم مسؤولية تربية أطفالهن والإنفاق عليهم.









وأضافت أنه من خلال الفيديو الذى تم تداوله أن الأم تعانى من اضطراب حاد وعنف شخصى كبير وتفتقد وجود الأب لتكرارها هذه الكلمة بالنص فى الفيديو ان الاب يجري وراء النسوان.









وعلقت استشارى العلاقات الأسرية أنه من الضرورى إنقاذ الطفل ومعالجتة النفسية من خلال الجلوس مع أخصائى نفسى لتفادى أثر ما تم ممارسة عليه من إيذاء نفسى وجسدي.







