أول تعليق من كهربا بعد الانضمام الرسمي للأهلي.. صور

أعرب محمود عبدالمنعم كهربا، اللاعب الجديد لـ النادي الأهلي، عن سعادته بالانضمام إلى القلعة الحمراء.
وقال كهربا في أول تصريح له بعد التوقيع للأهلي، إنه أهلاوي وكان يتمنى الانضمام للقلعة الحمراء من زمان، كما كان يتمنى اللعب وسط المنظومة المتكاملة الناجحة في الوسط الرياضي بالكامل.
وتابع كهربا أنه ضحى كثيرا من أجل الانضمام لصفوف القلعة الحمراء مشيرا أنه سيبذل قصار جهده من أجل النادي الأهلي.
وأكمل أن الأهلي سيكون بوابة إلى العودة من جديد لمنتخب مصر في الفترة المقبلة.
وقال كهربا في أول تصريح له بعد التوقيع للأهلي، إنه أهلاوي وكان يتمنى الانضمام للقلعة الحمراء من زمان، كما كان يتمنى اللعب وسط المنظومة المتكاملة الناجحة في الوسط الرياضي بالكامل.
وتابع كهربا أنه ضحى كثيرا من أجل الانضمام لصفوف القلعة الحمراء مشيرا أنه سيبذل قصار جهده من أجل النادي الأهلي.
وأكمل أن الأهلي سيكون بوابة إلى العودة من جديد لمنتخب مصر في الفترة المقبلة.