ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من كهربا بعد الانضمام الرسمي للأهلي.. صور

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:33 م
جلسة توقيع كهربا
جلسة توقيع كهربا لـ النادي الأهلي
Advertisements
قسم الرياضة
أعرب محمود عبدالمنعم كهربا، اللاعب الجديد لـ النادي الأهلي، عن سعادته بالانضمام إلى القلعة الحمراء.

وقال كهربا في أول تصريح له بعد التوقيع للأهلي، إنه أهلاوي وكان يتمنى الانضمام للقلعة الحمراء من زمان، كما كان يتمنى اللعب وسط المنظومة المتكاملة الناجحة في الوسط الرياضي بالكامل.

وتابع كهربا أنه ضحى كثيرا من أجل الانضمام لصفوف القلعة الحمراء مشيرا أنه سيبذل قصار جهده من أجل النادي الأهلي.

وأكمل أن الأهلي سيكون بوابة إلى العودة من جديد لمنتخب مصر في الفترة المقبلة.
أول تعليق من كهربا بعد الانضمام الرسمي للأهلي.. صور
أول تعليق من كهربا بعد الانضمام الرسمي للأهلي.. صور
أول تعليق من كهربا بعد الانضمام الرسمي للأهلي.. صور
أول تعليق من كهربا بعد الانضمام الرسمي للأهلي.. صور
أول تعليق من كهربا بعد الانضمام الرسمي للأهلي.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر تفاصيل عرض بيراميدز الضخم لخطف محمود كهربا من الأهلي

خرج ناشئا وعاد متألقا.. التفاصيل الكاملة لعودة كهربا لصفوف الأهلي بعد 8 سنوات

42 مليونا إجمالي تعاقد محمود كهربا مع الأهلي في 4 مواسم ونصف

اليوم.. الأهلي يعلن انضمام محمود كهربا رسميا

المهارات والقيمة التسويقية أبرزها..٥ مكاسب للأهلي من ضم محمود كهربا

ترشيحاتنا

الراجل العصبي كارثة.. شاهد ردة فعل غريبة من عريس فشل في تقطيع التورتة.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 -12 - 2019 والقنوات الناقلة

بدون لحم وتكلفة أقل طريقة عمل لانشون بالمنزل أفضل من الجاهز

الجيش الليبي يعلن السيطرة الجوية والمدفعية على طرابلس

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية وتحذيراتها للمواطنين.. فيديو

شريف وشروق حب وهندسة.. كبير الأثريين يحتفل بزفاف نجلته.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كحلي أنيق .. ديانا كرزون تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

بالدولار وبعد الخصم .. سعر غير متوقع لـ بلوفر رانيا يوسف

بإطلالة شتوية وبدون مكياج.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها