رفضت والدته زواجه من فنانة مشهورة | حكاية ربيع ياسين من الفشن إلى كابتن منتخب مصر

بمناسبة مرور 112 عامًا على تأسيس النادي الأهلي، ومشاركة العديد من لاعبي محافظة بنى سويف في صناعة الإنجازات بالنادي الأهلي نقدم لكم نبذة مختصرة عن أهمهم، الكابتن ربيع ياسين، أو كما يطلق عليه" الشيخ"، لاعب النادي الأهلي، ومنتخب مصر السابق، والذي حصد مع النادي العديد من البطولات خلال 12 عامًا قضاها بصفوف الفريق الأول.



ويعتبر ربيع ياسين، اللاعب الوحيد الذي انتقل من مركز شباب"الفشن" جنوب المحافظة ، إلى النادي الأهلي مباشرة، دون المرور بناديي بني سويف، والتليفونات، كأحمد الشيخ، وأحمد حسن دروجبا، ومحمد سمير.



ياسين من مواليد 7 سبتمبر 1960 بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، بدأ ممارسة كرة القدم بمركز شباب الفشن، والذي كان مواجها لمدرسته الثانوية الصناعية بالفشن ، وجاءت فرصة انتقاله للنادي الأهلي بالصدفة، عندما انضم لمنتخب بني سويف، أثناء أدائه مباراة أمام النادي الأهلي في عام 1980، بمناسبة العيد القومي لبني سويف، على ملعب استاد بنى سويف.



وتألق ابن الفشن خلال المباراة بصورة لافتة للنظر، جعلت مسؤولي النادي الأهلي يصروا على التعاقد معه، لتبدأ رحلة التألق بصفوف النادي الأهلي.



ولعب ربيع ياسين مع النادي الأهلي 12 موسم، كان خلالهم اللاعب الأساسي في الجبهة اليسرى، وحقق العديد من البطولات خلال هذه الفترة، منهما الحصول على دوري أبطال أفريقيا 5 مرات من عام 1982 إلى 1987 ثم الفوز ببطولة كأس الأندية الأفريقية لأبطال الكأس 3 مرات متتالية أعوام 1984، 1985، 1986بالإضافة إلى الفوز بأكثر من 10 بطولات محلية ما بين الدوري الممتاز وكأس مصر.



وكان لقب بطل كأس مصر عام 1992 هو آخر ألقاب ربيع ياسين بـ فانلة النادى الأهلى، ليرحل بعدها بعد قرار الإستغناء عنه برفقة طاهر أبوزيد ومحمود صالح وعلاء ميهوب، فى موسم 1992، ليقرر بعدها الاعتزال وهو في عمر 31 عاما .



يظل ربيع ياسين، نجم الأهلى والمنتخب الوطنى الأسبق، إحدى العلامات البارزة فى تاريخ الكرة المصرية سواء من خلال البطولات التي حصدها مع القلعة الحمراء ضمن جيل الثمانينيات الذهبى الذى ضم الخطيب وثابت البطل وطاهر أبوزيد ومصطفى عبده، أو عندما التحق بجيل 90 الذى شارك فى كأس العالم بإيطاليا مع الجنرال محمود الجوهرى، فضلا عن حصوله على لقب بطولة أمم أفريقيا 86.



ولم تتوقف مسيرة عطائه بعدما اعتزل الكرة واستمرت عقب احترافه التدريب بعد أن قاد منتخب الشباب لحصد بطولة أمم أفريقيا والمشاركة فى مونديال الشباب، لكن حياته الخاصة تتسم بالأسرار والحكايات التى لم يقترب منها أحد، فهو يبعد حياته الشخصية وأسرته عن الأضواء، وكلما حاول أحد الاقتراب منها تصدى له ورفض الإفصاح عنها طوال السنوات الماضية.. ودارت أسئلة عديدة حوله: لماذا يغلق على نفسه وأسرته إلى هذه الدرجة؟ ما السر وراء التزامه الدينى؟ وهل واجه صعوبات فى ذلك مع زملائه عندما انضم للاهلى؟ ماحكاية انضمامه للزمالك؟ ولماذا لم ينضم للقلعة البيضاء؟ ما الواقعة التى غيرت حياته؟.. أسرار كثيرة فى حياة نجم الأهلى الأسمر منها علي سبيل المثال لا الحصر رفض والدته زواجه من فنانة مشهورة، وواقعة خلافه مع محمود الجوهرى لعدم حضوره حفلا شهد خلاله بعض التصرفات غير اللائقة، وعلاقته بـ المايسترو صالح سليم، ومحمود الخطيب، رئيس الأهلى، والنجم طاهر أبوزيد، وسيطرته داخل المعسكرات على مجدى عبدالغنى.



بدأ ياسين مشواره الكروي مثل أى ناشئ صغير مارس كرة القدم فى مدينة «الفشن» التابعة لمحافظة بنى سويف سواء أمام منزله أو المشاركة فى الدورات المختلفة فى الساحة الشعبية حتى ذاع صيته داخل المدينة والمركز لموهبته التي كان يتميز بها وانضم إلى فريق مركز شباب الفشن ثم انتقل إلى نادى بنى سويف.



والده كان موظفا يعود إلى المنزل ويتابع حياته مع والدته التى كانت ربة منزل وعكفت على تربيتهم، وكان لديهما قناعة أنه طالما يمارس كرة القدم دون ارتكاب أى مشاكل أو أزمات فليس هناك ما يمنع.



والده كان طيبا جدا.. وكان موظفا بسيطا في محلج قطن.. توفى وعمره 16 عاما، وبالتالى لم يستمر فى حياته كثيرا



ارتبط ياسين بقصة حب لم تدم كثيرا مع فنانة مشهورة جدا.. وطلبت منه الزواج وأبدت استعدادها لاعتزال الفن وارتداء الحجاب من أجل إرضائه.. وعندما عرض الأمر على والدته رفضت وطلبت منه الابتعاد عن الوسط الفنى والزواج بسيدة غير معروفة.. فوافق إرضاء لوالدته واعتذر للفنانة الكبيرة.



أما عن حياته مع؟ أهله فيقول رجب فريد من الفشن وجيران ربيع ياسين، أن ربيع ياسين، يقوم بأعمال للخير كثيرة بمدينة الفشن، حيث أقام مسجدًا و مكتب لتحفيظ القرآن، ويقوم بعمل مسابقات للطلاب وتقديم الجوائز القيمة لهم.

