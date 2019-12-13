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رياضة

ساديو ماني يحصد جائزة لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:42 م
ساديو ماني
ساديو ماني
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عبدالله هشام
نجح السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول في حصد لقب افضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز في شهر نوفمبر الماضي .

وحقق ماني الجائزة بعد التفقوق علي كلا من هيونج مين سون وديلي إلى توتنهام، سيونكو وجيمى فاردى ليستر سيتى، وراؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون، وموسيت لاعب ساوثهامبتون.

ولعب ساديو ماني 4 مباريات طوال الشهر الماضي ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدف لزملائه .

ويستعد فريق ليفربول للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية يوم الأربعاء المقبل.

وسيواجه الفائز من السد القطري ومونتيري المكسيكي في نصف نهائي البطولة العالمية .
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