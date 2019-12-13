ساديو ماني يحصد جائزة لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

نجح السنغالي ساديو ماني نجم فريق ليفربول في حصد لقب افضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز في شهر نوفمبر الماضي .



وحقق ماني الجائزة بعد التفقوق علي كلا من هيونج مين سون وديلي إلى توتنهام، سيونكو وجيمى فاردى ليستر سيتى، وراؤول خيمينيز مهاجم وولفرهامبتون، وموسيت لاعب ساوثهامبتون.



ولعب ساديو ماني 4 مباريات طوال الشهر الماضي ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع هدف لزملائه .



ويستعد فريق ليفربول للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية يوم الأربعاء المقبل.



وسيواجه الفائز من السد القطري ومونتيري المكسيكي في نصف نهائي البطولة العالمية .