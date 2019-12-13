وزيرة التضامن: المرأة ظهرت بشكل قوي سياسيا وساهمت بعدد كبير من المبادرات..فيديو

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، إن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة تعزيز دور المرأة الإفريقية ضمن فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية، يعكس اهتمام الرئيس بقضايا المرأة، ودورها في إفريقيا مؤكدة



وأضافت وزيرة التضامن الإجتماعي خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الجلسة ضمت مداخلات مهمة جدًا من نماذج تولوا رئاسة دول ورؤساء وزراء من السيدات بالدول الأفريقية.



وتابعت وزيرة التضامن الإجتماعي أنه تم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة تواجد المرأة على مائدة المفاوضات الخاصة بالأمن والسلم وإسكات النزاعات.



واشارت وزيرة التضامن الإجتماعي، إلى ان الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمراة عرضت ما حققته مصر من إنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقالت وزيرة التضامن الإجتماعي أن المرأة ظهرت بشكل قوي سواء على الناحية السياسية أو إسهامها في المبادرات المختلفة