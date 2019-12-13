كل ما تريد معرفته عن منتدى شباب العالم 2019



تنطلق فعاليات "منتدى شباب العالم " في نسخته الثالثة في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ بسيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشهد هذا العام مناقشة العديد من القضايا المحورية؛ كما يضم المنتدى هذا العام العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.



أولا: الجلسات النقاشية وورش العمل



· مهارات الشباب، الثورة الصناعية الرابعة، ونموذج الاتحاد من أجل المتوسط أهم ما يميز أجندة منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة



· ورش عمل تحضيرية و أولى الفعاليات يوم ١٢ ديسمبر



· منطقة العروض المبتكرة ومسرح الشباب يؤكدان علي الابتكار والحداثة، وفعالية كبيرة للاحتفال بأعياد الميلاد.



· حاضنات ريادة الأعمال تتألق بمنصة خاصة وعروض محفزة ومناقشات هامة عن مستقبل الذكاء الاصطناعي.



أعلن "منتدى شباب العالم" عن اجندة فعاليته النهائية والتي أطلقها الموقع وحسابات التواصل الاجتماعي للمنتدى والذي ينطلق رسميا غدًا السبت الموافق ١٤ ديسمبر بمدينة شرم الشيخ بسيناء.



ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم



يشهد المنتدى عدة فعاليات وورش عمل وجلسات تحضيرية، وانطلقت أولي تلك الفعاليات الامس الخميس الموافق 12 ديسمبر وتستمر اليوم 13 ديسمبر بعدد من ورش العمل التحضيرية والتي تناقش العديد من القضايا الهامة منها:



1- مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة.



2 -شباب المتوسط: جذور مشتركة



3-تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: نحو عالم متكامل.



4- سبل التعاون بين الشباب الإفريقي لتعزيز التنمية.



5- نموذج محاكاة: تيارات متبادلة.



6-الأمن الغذائي في العالم: مبادرات شبابية للتحرك.



7-تطبيقات الذكاء الاصطناعي و ريادة الأعمال .





فعاليات وجلسات منتدى شباب العالم



بالتزامن مع انطلاق ورش العمل التحضيرية انطلقت أمس الخميس 12 ديسمبر منصة" Freedom.e “وهي ساحة كبيرة للإبداع والابتكار والتي تتيح للشباب الفرصة لاكتشاف الثقافات الجديدة من خلال أكبر تجمع لشباب العالم على أرض السلام، كما انطلقت أيضا فعالية بعنوان” الاحتفال بأعياد الميلاد "Christmas Tree Event، بالإضافة إلى الافتتاح الرسمي لمسرح شباب العالم اليوم13 ديسمبر.



ويبدأ الحفل الافتتاحي للمنتدى بحضور ورعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية غدا السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، على أن تستمر جلسات وفعاليات المنتدى على مدار يومي 15 و16 ديسمبر، وبالتزامن مع انطلاق جلسات المنتدى، تنطلق فعاليات” “Startup vein و” Inspire.d” على هامش منتدى شباب العالم.



كما يشهد المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على تسع محاور رئيسية على مدار ثلاثة أيام، وتشمل الجلسات قضايا دولية رئيسية يتم تناولها عن طريق الحوار والموائد المستديرة والمناقشات الحرة. كما تشمل أجندة المنتدى نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط والذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر.



تتعدد مجالات الجلسات يوم 15 ديسمبر حيث تشمل "جلسات " بعناوين "



1- التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين



2- أثر التغيرات المناخية على الانسانية.



3-التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي.



4- كيف نستعد للثورة الصناعية الرابعة؟



5- التعليم الفني والتدريب المهني: تطوير بيئة ريادة الأعمال.



6- سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة.



7- الأمن الغذائي في إفريقيا.



8- تطبيقات ورؤى شبابية للحفاظ على البيئة.



9-Block Chain: تحولات كبري في العالم الرقمي.



10- كما تنطلق جلسة خاصة بـ WYF LABS.



أما يوم 16 ديسمبر فيشمل "جلسات" بعناوين:



1-الذكاء الأصطناعى والبشر: من المتحكم؟



2- آفاق التنمية المستدامة في إفريقيا: فرص وتحديات.



3-المرأه والحق في التنمية.



4- التحديات التى تواجه العمل الإيداعي في عصر التكنولوجيا الرقمية.



5-دور الفنون في التعامل مع قضايا الإنسانية.



6-كيف تبقي آمنا في العالم الرقمي.



7-مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.



8-تنمية رأس المال البشري: الفرص والتحديات.



9-Block Chain : تطبيقات متعددة ومجالات لا محدودة.



10-التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط.



11-دول المتوسط: حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك.



12- و تستمر الجلسة الخاصة بـ WYF LABS لليوم الثانى .



وتُعلن توصيات منتدى شباب العالم 2019 في اليوم الأخير للمنتدى الموافق 17 ديسمبر، ثم يُقام الحفل الختامي للمنتدى.



ثانيا: فعاليات المنتدي



منتدى شباب العالم يطلق فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة

يشهد المنتدى هذا العام لأول مرة إطلاق منصة INSPIRE. D ، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالمWYF LABS، بالإضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الإتحاد من أجل المتوسط MUFM.



عن منصة INSPIRE. D

تنطلق منصة INSPIRE.Dيومي 15 و16 ديسمبر 2019 ليعبر خلالها الشباب من مختلف أنحاء العالم عن تجاربهم التي مروا بها في حياتهم وخبراتهم في مناحي الحياة المختلفة، حيث يشارك ثمانية متحدثون في منصة INSPIRE.D للحديث عن رحلاتهم من أجل مساعدة الإنسانية، كما سيستعرض المشاركون قصص نجاحهم رغم الظروف الصعبة التي مروا بها في حياتهم.



الجدير بالذكر أن منصة INSPIRE.D المتميزةتأتي لأول مرة في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، حيث ستكون ساحة للقصص التي تتحدث عن الأحلام والإنجاز والبقاء بهدف بث الأمل والإلهام وتغيير حياة الآخرين إلى الأفضل.



عن حاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF Labs

حاضنة الأعمال WYF LABS هي عبارة عن فكرة خرجت من توصيات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية العام الماضي وانبثقت فكرته من فكرة Startup Vein وهي منطقة ريادة أعمال وفّرت ساحة لرواد الأعمال لمشاركة خبراتهم بما فيها من تحديات ونجاحات، بالإضافة إلى التواصل مع المشاركين في منتدى شباب العالم كما ضمت المنطقة نماذج شبابية ناجحة وملهمة من روّاد الأعمال الشباب والشركات الناشئة " والجدير بالذكر أن WYF LABS تم اطلاقه خلال ملتقي الشباب العربي الافريقي الذي عقد في مارس 2019 في مدينة أسوان إيمانًا بأهمية تبني دعم ثقافة ريادة الأعمال لما له من دور فعال في إنعاش اقتصاد الدولة وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وتوظيف إبداعاتهم ، وتدور فكرة WYF LABS حول تكوين نواة للشركات المختصة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، لإنعاش مجال ريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل للشباب وتوظيف طاقاتهم الإبداعية.



عن مسرح شباب العالم

يأتي مسرح شباب العالم هذا العام 2019 حاملًا رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال مجموعة من العروض الفنية والإبداعية الجديدة التي تعكس ثقافات الشعوب المختلفة، وتبدأ فعاليات مسرح شباب العالم بالمسرحية التي يشرف عليها المخرج خالد جلال والتي لم يكشف عن اسمها حتى الآن، حيث تناقش قضايا إنسانية وتُعرض في إطار فني متفرد عن الصراعات التي تواجه البشرية.



يأتي ذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال النسخة الأولي من المنتدى عام 2017 بإقامة ورشة من الشباب تناقش القضايا المختلفة من خلال اطار فني هادف، فقد اقام بالفعل المخرج خالد جلال ورشة عمل العام الماضي قدّم من خلالها مسرحية "الزائر" على مسرح شباب العالم في نسخته الأولى، حيث تناولت المسرحية قضية التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع، ويقوم حاليا بورشة اخرى للفنانين المرشحين لتقديم عرض هذا العام بمشاركة 16 جنسية مختلفة حول العالم بخلاف الفنانين المصريين.



الجدير بالذكر أن مسرح شباب العالم هو ثمار عملٍ تطوعي جماعي من شباب أرادو أن يعبّروا عن أنفسهم، متخطين حواجز اللغة والأنماط السائدة ليقدموا للعالم رسالة لتحقيق الحوار الثقافي بين الحضارات، ونبذ كل ما يمت للعنصرية بصلة ولإرساء معاني السلام والحب.



عن المنطقة الحرة FREEDOM.E

تضم المنطقة الحرةFREEDOM.E التي انطلقت العام الماضي 2018 العديد من الأنشطة الترفيهية المميزة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. ومن ضمن الأنشطة الترفيهية التي يقبل عليها الشباب المشارك في منتدى شباب العالم في المنطقة الحرة FREEDOM.E معرض اللوحات الفنية والصور الفوتوغرافية على نحو مبتكر وغير تقليدي، وساحة الألعاب الإلكترونية التي توفر قدرًا كبيرًا من الترفيه والابتكار وتشهد عمل مسابقات بين المشاركين، وغرفة الواقع الافتراضي التي تتيح لمستخدمها السفر إلى محافظات مصر المختلفة للتعرف على أبرز معالمها السياحية، والكثير من الأنشطة الترفيهية المختلفة



كما تُعد المنطقة الحرةFREEDOM.E عالمًا مختلفًا يوفّر جميع أنواع الترفيه التعليمي، حيث تتيح للمشاركين فرصة تبادل الأعمال الفنية والاحتراعات، بالإضافة إلى تبادل الثقافات المختلفة من خلال أكبر تجمع لشباب العالم على أرض السلام.



نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسطMUFM

يشهد منتدى شباب العالم هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM لدعم الشباب في منطقة البحر المتوسط للإلتقاء من أجل مستقبل أفضل. كما يشهد النموذج مشاركة ممثلين لدول الاتحاد من أجل المتوسط والبالغ عددهم 43 ممثلًا، لتحقيق أهداف التنمية البشرية والاستقرار والتكامل الإقليمي. وأثناء المشاركة في النموذج سيتخذ المشاركون قرارات مشتركة ويصيغون إعلانات يشاركون فيها فى المناقشات كمندوبين للدول الأعضاء في الاتحاد ،وسوف يركز النموذج على إبراز قدرات الشباب ودورهم في عملية صنع القرارات العالمية.



ومنتدى شباب العالم، منتدي سنوي عالمي يقام بشرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد انطلق المنتدي في عام ٢٠١٧ بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم؛ ينطلق منتدى هذا العام فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.



