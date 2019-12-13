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رياضة

بديل محمد صلاح .. 5 معلومات عن تاكومي مينامينو صفقة ليفربول المنتظرة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:28 م
تاكومي مينامينو
تاكومي مينامينو
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محمد السعيد
استطاع الياباني تاكومي مينامينو نجم فريق سالزبورج النمساوي، أن يخطف الأضواء بتألقه اللافت مع فريقه هذا الموسم، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت تقارير إنجليزية أن ليفربول اقترب من إنهاء صفقة تاكومي مينامينو، ليكون بديلا لمحمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو، حال غيابهما عن الفريق.

ويستعرض "صدى البلد" أبرز 5 معلومات عن تاكومي ميناموي صفقة ليفربول المحتملة:

1- ولد تاكومي مينامينو في السادس عشر من يناير عام 1995، بمدينة إيزوميسانو اليابانية.

2 - تم تصعيد تاكومي مينامينو، للعب في فريق أوساكا الياباني الأول في عام 2012، وشارك مع الفريق في 61 لقاء في الدوري الياباني، سجل خلالهما 7 أهداف فقط.

3- انتقل تاكومي مينامينو إلى سالزبورج في شتاء 2015، ونجح في إثبات ذاته مع الفريق النمساوي، وخطف أنظار الأندية الأوروبية.

4- شارك مينامينو الذي يجيد في مركز الجناح، مع منتخب اليابان 22 مباراة دولية، سجل خلالهما 11 هدف.

5- يقدم مينامينو مستوى رائعا مع سالزبورج هذا الموسم، حيث شارك مع الفريق في 22 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 11 آخرين.
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