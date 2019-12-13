تعرف على رسالة هشام ماجد لـ كهربا بعد انتقاله للأهلى

حرص الفنان هشام ماجد، على تهنئة اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» بعد انتقاله للمارد الأحمر لمدة أربع سنوات ونصف السنة، تبدأ مطلع يناير المقبل.



ونشر هشام ماجد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له برفقة كهربا من كواليس إعلان دعائي تم عرضه في رمضان الماضي لإحدى شركات الاتصالات الكبرى في مصر، مع عدد من نجوم الفن وعلق قائلًا: "نظرة من قلبى"



أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف السنة، تبدأ مطلع يناير المقبل، في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.



يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.



وأنهت إدارة الأهلي كل إجراءات التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي أفيس البرتغالي بناء على موافقة السويسري رينيه فايلر بعد جلسة مطولة عقدها مع لجنة التخطيط في حضور محمود الخطيب رئيس النادي.



وحصل كهربا فعليًا على 450 ألف دولار أرسلها إلي نادي أقيس البرتغالي وهي قيمة الشرط الجزائي الذي ينص عليه تعاقده، فيما ينص تعاقد اللاعب مع الأهلي على حصوله على 4 ملايين جنيه في الستة شهور الأولي من يناير المقبل ثم 9 ملايين في الموسم الأول ومثلهم الثاني بينما ترتفع القيمة المالية في الموسم الثالث والرابع لتكون 10 ملايين جنيه ليصل إجمالي تعاقد كهربا مع القلعة الحمراء 42 مليون جنيه في أربعة مواسم ونصف الموسم.



