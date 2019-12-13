شاهد.. تامر حسني يروج لـ فيلم الفلوس.. بهذه الطريقة

روّج الفنان تامر حسني لفيلمه الجديد "الفلوس" المقرر عرضه خلال أيام في جميع دور العرض وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



ونشر تامر حسني"صورة له برفقة خالد الصاوى وعلق قائلًا:"انتظروا فيلم الفلوس إن شاء الله يوم 25 ديسمبر 2019 قصة تامر حسني سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد لماروق ودا مش الأفيش دي صورة فرعية".



ينطلق فيلم الفلوس مع أواخر شهر ديسمبر الجارى بعرض خاص فى إحدى دور العرض بمدينة 6 أكتوبر.



الفيلم من بطولة تامر حسني وخالد الصاوي وزينة وعائشة بن أحمد ومحمد سلّام على هيئة رسوم متحركة، وتحيط بهم نيران وأموال متطايرة وأبراج فاخرة بالقاهرة ومدن أخرى حول العالم، وهو ما يعد المشاهدين بلعبة مثيرة.



يدور الفيلم حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.



الفلوس من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، وهو من إنتاج مشترك بين شركة نيوسنشري للإنتاج الفني وشركة أفلام مصر العالمية وشركة الكوت، تتولي دولار فيلم توزيع الفيلم داخليًا، وتقوم شركات فرونت رو فيلمد انترتينمنت والشركة العالمية لتوزيع الأفلام وCinescape بالتوزيع الخارجي للفيلم.



