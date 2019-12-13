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رياضة

الدوري السعودي| الاتفاق يستعيد ذاكرة الانتصارات ويعمق جراح الفتح.. فيديو

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:23 م
صدى البلد
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عمر سلامة
حقق فريق الكرة بنادي الاتفاق، فوزًا على الفتح، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودى.

وأحرز روجيريو كوتينيو هدف الاتفاق في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 13 نقطة، ليقفز إلى المركز الحادي عشر في ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الفتح عند 5 نقاط في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.

واستعاد الاتفاق ذاكرة الانتصارات، والتي غابت عن الفريق منذ 24 أكتوبر الماضي، منذ الفوز على العدالة بهدف نظيف، في الجولة الثامنة من دوري المحترفين، حيث تعادل الاتفاق بعدها أمام الفيحاء (1-1)، ثم خسر أمام الاتحاد (1-2)، في الجولتين 9 و10.
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