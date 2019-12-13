رئيس جامعة المنيا: منتدى الشباب رسالة سلام من أرض السلام

وصل الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا مطار مدينة السلام "شرم الشيخ" وذلك للمشاركة في منتدي شباب العالم 2019 في دورته الثالثة، والتي تنطلق فعالياته في الفترة من 14 حتى 17 ديسمبر 2019، بمشاركة 7500 شاب من مختلف جنسيات دول العالم ممثلين لـ 196 دولة.



وأشار د."عبد النبي" أن المنتدي انعكاسًا لنجاح الدبلوماسية المصرية، ورسالة سلام من أرض السلام تدعو إلي الوحدة بين شعوب العالم.



وطالب "عبد النبى"، الشباب الجامعي الحرص علي متابعة وقائع المنتدي وفعالياته ومناقشاته، باعتباره نافذة لشباب مصر والعالم واحد أكبر المنصات العالمية للشباب لمناقشة مختلف الموضوعات التي تشغل العالم اليوم والمستقبل، وتشجع الشباب المؤثرين في مجتمعاتهم المحلية ومجالات تخصصهم على التسجيل كمتحدثين، أو كمشاركين بورش العمل، أو بنموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية.



واستقبل رئيس الجامعة بمطار شرم الشيخ، الدكتور أحمد التلاوي مدير مركز الفنون والآداب والمؤتمرات بجامعة المنيا، والباحث في شئون الشباب ، وأحد المتحدثين بالمؤتمر.



كما سيشهد رئيس الجامعة مساء اليوم افتتاح مسرح شباب العالم، والذي من المنتظر أن يشهد الكثير من العروض الإبداعية التي يقدمها الشباب من مختلف جنسيات العالم. كمنصة إبداعية لمناقشة قضاياهم وعرضها.