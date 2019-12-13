البابا تواضروس يلتقي أسرة القلب الفرحان لذوي القدرات الخاصة



استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أسرة "القلب الفرحان" لذوي القدرات الخاصة التابعة لإيبارشية المنصورة، ظهر اليوم في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



‏ضم اللقاء عدد ٥٥ مخدومًا و ٤٤ من الخدام والخادمات، وحضر اللقاء نيافة الأنبا داود أسقف الإيبارشية ‏والذي قدم الشكر لقداسة البابا تواضروس على اهتمامه بهذه الخدمة.



وعبر قداسة البابا تواضروس الثاني عن استمتاعه بالفقرات التي قدمها المخدومين والتي أظهرت بعض مهاراتهم الفنية والألحان والترانيم وايضا كلمات المحبة لقداسته بالإضافة إلى المشغولات اليدوية، وفي نهاية اللقاء قدم قداسته الهدايا التذكارية للجميع.



كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد استقبل اليوم المطران سيمون مطران الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ببلجيكا مع وفد من الآباء الكهنة وزوجاتهم، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية، إن اللقاء يأتي في نهاية الزيارة التي يقوم بها المطران لمصر حيث زار عددًا من الأديرة بالصعيد وكنائس مصر القديمة بالقاهرة.



