ملكة جمال الأنوثة.. نرمين الفقى تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

نشرت الفنانة نرمين الفقى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت نرمين الفقي في الصور برفقة مجموعة من أصدقائها، مرتدية ملابس بسيطة باللون الأسود مكشوف الأكتاف، وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة وانيقة.



واعتمدت نرمين الفقى على تسريحة شعر بسيطة ، حيث تركت شعرها منسدلا على الأكتاف، مع اعتماد مكياج بسيط وناعم أبرز ملامحها الأنثوية .