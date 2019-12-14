ماذا يحدث لجسمك عند تناول 15 حبة من اللوز النى؟

نصحت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية،بتناول 15 حبة من اللوز الني لانه يحتوي على فوائد عديدة لجسم، كما انه يعادل حبة الأسبرين و يكافح الصداع .



_بسبب الساليسين والمغنيسيوم الموجودان في اللوز هما مضادان للالتهابات والمهمان للأوعية الدموية وايقاف الصداع .



_من المعروف أن اللوز يحتوي على عامل مضاد للالتهابات ومكون يستخدم في الأسبرين والمغنيسيوم وفيتامين E ، ويسمى ساليسين. تم ربط استهلاك اللوز بالوقاية من الصداع.



_وقد لوحظ أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي لديهم مستويات أقل من المغنيسيوم من أولئك الذين ليس لديهم الصداع النصفي.



_يمكن أن تساعد كمية كافية من المغنيسيوم في اللوز

أولئك الذين يتناولونهم لعلاج الصداع النصفي أو منعه من الحدوث في المستقبل.



_وفقا للمركز الطبي لجامعة ماريلاند ، أجريت دراسة للتحقق من فعالية المغنيسيوم في منع الصداع النصفي.



_وخلصت النتائج إلى أن نوبات الصداع النصفي قد انخفضت بنسبة 41.6 ٪ في الأشخاص الذين تناولوا الموصى بها يوميا من المغذيات.



_يساعد هذا المعدن العضلات على الاسترخاء ويقلل من استثارة الأعصاب ، ويوفر الراحة من الصداع الناجم عن الإجهاد أو التوتر.



_اللوز محمّل بمضادات الأكسدة:

يمكن أن يساعد في السيطرة على مستوى السكر في الدم كما ان تناول اللوز يقلل الجوع ويشعرك بالشبع لفترات أطول كما ان اللوز يفيد أيضا بضبط مستويات ضغط الدم

يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول في الدم.