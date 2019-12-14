تشيلسي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق تشيلسي، نظيره بورنموث اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



موعد مباراة تشيلسي ضد بورنموث

من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، وتُنقل المباراة عبر "بي إن سبورتس 2".



ترتيب تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي

يحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.



ويسعى تشيلسي في مباراة اليوم، لاستعادة نغمة انتصاراته وتخطي الهزيمة التي تلقاها على يد إيفرتون الجولة الماضية بنتيجة 3-1.