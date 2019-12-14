ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تشيلسي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:08 ص
تشيلسي
تشيلسي
Advertisements
إسراء أشرف
يستضيف فريق تشيلسي، نظيره بورنموث اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

موعد مباراة تشيلسي ضد بورنموث
من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج"، وتُنقل المباراة عبر "بي إن سبورتس 2".

ترتيب تشيلسي وبورنموث في الدوري الإنجليزي
يحتل تشيلسي المركز الرابع بجدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد بورنموث في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

ويسعى تشيلسي في مباراة اليوم، لاستعادة نغمة انتصاراته وتخطي الهزيمة التي تلقاها على يد إيفرتون الجولة الماضية بنتيجة 3-1.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشيلسي يستضيف كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.. اليوم

توتنهام يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي على حساب شيفيلد

صحوة ليستر سيتي تهدد بتعميق معاناة آرسنال في الدوري الإنجليزي.. اليوم

بث مباشر.. مباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي في ضيافة بيرنلي بـ الدوري الإنجليزي.. الليلة

توتنهام يتحدى مانشستر يونايتد على أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

لحوم ودواجن وأسماك فاسدة.. الزراعة تعلن ضبط شحنات غير صالحة |شاهد

تلبية لرغبة الصغير.. حواس يلتقي الطفل علي صبرة ويضمه لمركز للمصريات بالإسكندرية ..صور

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 14- 12- 2019 بالمحافظات.. فيديو

عربيتان وإثيوبية ضمن قائمة أقوى 100 سيدة في العالم

دعاء الزواج المستجاب من شخص معين بـ3 آيات من سورة البقرة بعد الفجر

إليسا تشعل حفل جامعة مصر بأغنية «نفسي اقوله» ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة البيبى بلو.. نوال الزغبي تبهر جمهورها في دبي.. صور

صفيلح عمان.. ثروة بحرية وقيمة اقتصادية تقدر بالملايين ..صور

بعد التخفيضات الأخيرة.. سيارات سوزوكي suzuki تبدأ من 133 ألف جنيه.. صور