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فن

شاهد.. مي سليم تشعل إنستجرام بسبب رشاقتها الزائدة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 12:27 م
مي سليم
مي سليم
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منار نور
نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت مي سليم بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت جيب أسود، وأندر شيرت أسود ، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة مي سليم مع الصورة، وجاءت التعليقات كالتالى: "خسيتي اووووى" _ "قمر يامنوووش" _ "حلاوتك يااسود".

وانتقدت مي سليم شخصيتها فى المسلسل، قائلة "مين بتفرج على المسلسل؟ أخبار فتنة اية؟ فتنة دي مش سهلة خالص".

مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في ‏بطولته ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.
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