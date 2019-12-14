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حوادث

سجل علاقتهما الزوجية حتى لا تطلب الطلاق.. ثلاثينية تطعن زوجها بـ سكين المطبخ في الجيزة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:36 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
وجهت زوجة ثلاثينية طعنة لزوجها في صدره بعد علمها بقيامه بتصويرها أثناء علاقتهما الزوجية لتهديدها.

تلقى قسم ثان أكتوبر بلاغا من مستشفى أكتوبر العام يفيد بوصول موظف بمستشفى المنيل، 31 عاما، مصابا بجرح طعنى بالصدر، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف الملابسات.

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وتبين من التحريات التى أجريت بإشراف العميد طه فودة، رئيس قطاع أكتوبر، أن المتهمة البالغة من العمر 30 عاما والمجنى عليه، بينهما خلافات مستمرة، كما أن الزوج قام بالتعدى عليها أكثر من مرة بالضرب، ما جعلها تطلب الطلاق أكثر من مرة.

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كما كشفت التحريات قيام المجنى عليه بتصوير زوجته خلال إقامتهما علاقتهما الزوجية داخل غرفة النوم، وذلك لتهديدها بالمقاطع في حالة طلب الطلاق، وعند علمها قامت بطعنه بسكين المطبخ في صدره.

تحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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