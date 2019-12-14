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مرأة

مع مجوهرات راقية.. أنغام تتألق فى إطلالة أنيقة بـ فستان من الشيفون الأسود.. شاهد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:48 م
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة أنغام، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت أنغام، بفستان طويل باللون الأسود بدون أكمام من الشيفون الأسود المطرز الذى أبرز عن جمالها ورشاقتها، وأرتدت معه جاكيت من الفرو الأنيق باللون البنى الفاتح الذى يتناسب مع جمال إطلالتها.

وتركت أنغام، شعرها البنى المموج منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تنبرز عن جمال ملامحها الطبيعية.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت فى الماكياج على الألوان الترابية للعيون مع الكحل الأسود، ووضعت أحمر شفاة باللون البينك اللامع الذى يبرز عن أنوثتها.

ولم تتكلف بأرتداء الكثير من الأكسوارات وأكتفت بساعة وأسوارة لليد مع خاتم أنيق بفص أخضر لامع.
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