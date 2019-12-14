تعرف على مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس

وجهد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس بضرورة تحقيق التعاون المشترك بين الوحدات والمراكز التى تقدم خدماتها لذوى الاحتياجات الخاصة في جميع كليات الجامعة مثل كلية الطب والآداب والألسن والتربية النوعية وغيرها بالتعاون مع مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بهدف تطوير الخدمات المقدمة.



ويتواجد العديد من الوحدات المختلفة بمركز ذوى الاحتياجات الخاصة والتي تعتبر مكملة بعضها لبعض من أجل تقديم خدمة طبية متكاملة للطفل وتعمل جميع الوحدات علي تطوير الطفل ووحدة المخ والأعصاب وتهتم بمتابعة أمراض المخ والأعصاب مثل حالات الصرع، والشلل الدماغى، وذلك من حيث التشخيص والعلاج، وتهتم وحدة السمعيات بإجراء مقياس السمع وتقييم وعلاج حالات ضعف السمع المختلفة.



ويعود تاريخ إنشاء المركز منذ ٢٠٠٢ وكونه اول مركز جامعى متخصص يقدم العديد من الخدمات التى يحتاجها الطفل وبأسعار رمزية حيث يضم المركز ٣٣ وحدة ويتردد عليه يوميًا ٤٠٠: ٥٠٠ حالة كما يقدم أكثر من ٨٠٠ جلسة علاج يوميًا



يذكر ان الدكتور محمود المتينى أكد دعم إدارة الجامعة الكامل لذوى الاحتياجات الخاصة سواء كانوا طلاب بالجامعة يتم توفير احتياجاتهم الدراسية وحق الدمج مع أقرانهم أو مواطنين خارج الجامعة وذلك من خلال تقديم الخدمات المتميزة التي يقدمها مركز ذوى الاحتياجات الخاصة من خدمات تشخيصية وعلاجية وتأهيلية وذلك تطبيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ و تفعيلًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بدمج وتمكين ذوى القدرات الخاصة لإستثمار طاقاتهم وجعلهم أفراد فاعلين فى المجتمع.