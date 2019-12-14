مفاجأة.. 4 أعشاب طبيعية تحمي من الإصابة بمرض السكر

كشف الدكتور أحمد سند استشاري الباطنة والسكر وأمراض الباطنة، ان ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري تؤدي إلى مشكلات صحية مثل السكتة الدماغية وضعف البصرر، وتلف الكلى، فنصح بتناول بعض الأعشاب التي تعمل على حماية الجسم من الأمراض ولاسيما الضغط والسكر.
الريحان
تساعد أعشاب الريحان في خفض الدم المرتفع، وذلك عن طريق وضعه في الطعام، او تحضير الريحان كمشروب مرة يوميًا.
الثوم
نصح الدكتور أحمد سند مع بداية الشتاء، بكثرة تناول الثوم، فهو يحتوي على العديد من الفوائد، فلديه القدرة على خفض الدم عن طريق زيادة عنصر النتريك في الجسم، ويساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء والتمدد مما يقلل من ضغط الدم.
القرفة
تعتبر القرفة من الأعشاب شائعة الاستخدام، فهي شهيرة بمعالجة ارتفاع ضغط الدم، فهي من ابرز العلاجات الطبيعية وبديلًا للعقاقير الطبية.
الكركم
تعتبر أعشاب الكركم من الأعشاب الطبيعية التي تعمل على الوقاية من الإصابة بمرض السكري، وذلك عن طريق تناول ملعقة على الريق.
الريحان
تساعد أعشاب الريحان في خفض الدم المرتفع، وذلك عن طريق وضعه في الطعام، او تحضير الريحان كمشروب مرة يوميًا.
الثوم
نصح الدكتور أحمد سند مع بداية الشتاء، بكثرة تناول الثوم، فهو يحتوي على العديد من الفوائد، فلديه القدرة على خفض الدم عن طريق زيادة عنصر النتريك في الجسم، ويساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء والتمدد مما يقلل من ضغط الدم.
القرفة
تعتبر القرفة من الأعشاب شائعة الاستخدام، فهي شهيرة بمعالجة ارتفاع ضغط الدم، فهي من ابرز العلاجات الطبيعية وبديلًا للعقاقير الطبية.
الكركم
تعتبر أعشاب الكركم من الأعشاب الطبيعية التي تعمل على الوقاية من الإصابة بمرض السكري، وذلك عن طريق تناول ملعقة على الريق.