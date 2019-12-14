مفاجأة.. 4 أعشاب طبيعية تحمي من الإصابة بمرض السكر

الريحان

الثوم



القرفة





الكركم

تعتبر أعشاب الكركم من الأعشاب الطبيعية التي تعمل على الوقاية من الإصابة بمرض السكري، وذلك عن طريق تناول ملعقة على الريق.

كشف الدكتور أحمد سند استشاري الباطنة والسكر وأمراض الباطنة، ان ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري تؤدي إلى مشكلات صحية مثل السكتة الدماغية وضعف البصرر، وتلف الكلى، فنصح بتناول بعض الأعشاب التي تعمل على حماية الجسم من الأمراض ولاسيما الضغط والسكر.تساعد أعشاب الريحان في خفض الدم المرتفع، وذلك عن طريق وضعه في الطعام، او تحضير الريحان كمشروب مرة يوميًا.نصح الدكتور أحمد سند مع بداية الشتاء، بكثرة تناول الثوم، فهو يحتوي على العديد من الفوائد، فلديه القدرة على خفض الدم عن طريق زيادة عنصر النتريك في الجسم، ويساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء والتمدد مما يقلل من ضغط الدم.تعتبر القرفة من الأعشاب شائعة الاستخدام، فهي شهيرة بمعالجة ارتفاع ضغط الدم، فهي من ابرز العلاجات الطبيعية وبديلًا للعقاقير الطبية.