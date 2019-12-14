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مش للرمي.. 4 فوائد صحية لبذور فاكهة شتوية.. تقوية الشعر أبرزها

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:45 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
اعتاد الأشخاص على إلقاء بذور الفواكه اعتقادًا منهم أنها لا تحتوي على فوائد، وموقع "food" كشف أن بذور البرتقال تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، نتعرف عليها خلال السطور التالية.


مضادات الأكسدة

تعد بذور فاكهة البرتقال من البذور المفيدة التي ينصح الاطباء بعد اهمالها والاستفادة منها، فهي تحتوي على فيتامينات عديدة، تعمل على اكساب الجسم الحيوية طوال فصل الشتاء، وترفع من مستوى الطاقة بالجسم، وتعزز الصحة، وتساعد مضادات الاكسدة على مكافحة الجراثيم الضارة بالجسم، وذلك عن طريق طحنها مع عصير البرتقال، أو تناولها يوميًا على الريق.

إضافة نكهة للمياه
تستخدم بذور فاكهة البرتقال كنكهة للمياه، والمثلجات، وذلك عن طريق وضع بعض البذور في الماء الصالح للشرب لتعطي مذاق رائع، كما تساعدك في التخلص من سموم الجسم.

زيت عطري
تعمل بذور البرتقال على إضافة رائحة جذابة سواء في أركان المنزل، أو وضعها في حوض الاستحمام، وتعمل على التخلص من الروائح الكريهة التي تكون نتيجة لأشياء فاسدة، كوجود القمامة لفترة طويلة.

تقوية الشعر
بذور البرتقال واحدة من أبرز العلاجات الطبيعية للشعر، فهي تساعد على التخلص من القشرة، وتعمل على تقوية فروة الرأس، وتعزيز الدورة الدموية، ونمو الشعر بطريقة سريعة، وذلك من خلال طحن البذور وفردها على فروة الرأس.
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