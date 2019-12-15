يعمل بـ عملات مشفرة.. الكشف عن تطبيق جديد من داعش لتجنيد الشباب



يواصل تنظيم "داعش" الإرهابى، تمدده في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الدعايا والاستقطاب وتجنيد الشباب عبر شبكات التواصل ، ولم يكتف من الانتفاع بهذه التكنولوجيا فقط إنما قرر إنشاء شبكات تواصل خاصة به فحسب ما أورده موقع" vice" أن التنظيم يجرب ويختبر موقع مراسلة مؤمن للغاية.



Because Communication Matters هذا هو اسم التطبيق الذى تقوم داعش باختباره وتجريبه عمليا والذى يعنى "لأن التواصل يهم"، ويحتوى على رسائل مشفرة بدقة ومن الصعب جدا على أى مخترق القيام بفك شفرات محتواها.



والتطبيق يعمل على إدارة عملات مشفرة مثل عملة البيتكوين، وتعد باحداث ثورة على كل المستويات بدءا من الدفع إلى التصويت الإلكترونى.



وتعمل داعش الآن على اختبار سلاسل البيانات القائمة على إنشاء تطبيق المراسلة، والذى يستطيع مدك بكل شئ تحتاجه لتأمين التواصل ويحتوى على سجلات غير قابلة للتزييف.



والغرض من التطبيق هو مشاركة العمليات التى ينفذها التنظيم ومشاركة فيديوهات تقطيع الرأس ، والقدرة على نقل و تداول العملات المشفرة في أى مكان بالعالم.



وسيتخدم التطبيق عدد من منصات المراسلة المتخصصة لمساعدته في التخفى وتجنب تتبع الأجهزة الأمنية له، حيث يعمل التطبيق بالأساس على إخفاء و تشفير عدد كبير من الرسائل والمعلومات.



ويعتبر تطبيق تليجرام هو التطبيق الذى كان يتم استعماله من قبل أعضاء التنظيم والجماعات الارهابية الأخرى؛ حيث أن التطبيق لا يستلزم صفات تعريفية دقيقة لمستخدميه.



وقامت داعش بنشر صورة لأحدث عملية إرهابية لها في أفريقيا الوسطى مستخدمة التطبيق الجديد.

