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إعلام الدول تزين قاعة منتدى شباب العالم..شاهد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:44 م
الأعلام تزين منتدى
الأعلام تزين منتدى شباب العالم
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حمزة شعيب
زينت أعلام الدول قاعة الجلسة الإفتتاحية لمنتدى شباب العالم، قبل إنطلاقه بدقائق قليلة.

كانت النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم قد بدأت فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين في الدورة الثانية عام 2018 إلى 5000 مشارك أعمارهم تتراوح ما بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولي الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم.

وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

وتستمر النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم التي تنطلق اليوم السبت فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حتى يوم 17 ديسمبر الجارى.
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