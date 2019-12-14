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أخبار العالم

هيلبس البندانة.. رابح صقر يعلن مشاركته فى الميدل بيست بالرياض

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:46 م
رابح صقر
رابح صقر
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محمد بدران
قرر الفنان السعودى رابح صقر المشاركة فى حفل الميدل بيست الذى يقام فى الرياض بالمملكة العربية السعودية، وفق فيديو نشره على صفحته بموقع "تويتر"

وأعلن عدد من النجوم المشاركة فى حفل الديل بيست بعد أن أطلق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية حفل الميدل بيست أو "ألبس البندانة"على خلفية مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"

ويقام مهرجان "ميدل بيست" فى الرياض فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجارى، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشارك فى "ألبس البندانة" عدد من النجوم منهم أحمد السقا وعمرو يوسف ودينا الشربينى ومحمد حماقى ومحمد هنيدى وشيكو وهشام ماجد.

ومن أبرز الضيوف المنتظر حضورهم ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكى، بالإضافة إلى 24 من الفنانين السعوديين وغيرهم من الفنانين العالميين والعرب.
هيلبس البندانة.. رابح صقر يعلن مشاركته فى الميدل بيست بالرياض
هيلبس البندانة.. رابح صقر يعلن مشاركته فى الميدل بيست بالرياض
هيلبس البندانة.. رابح صقر يعلن مشاركته فى الميدل بيست بالرياض
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