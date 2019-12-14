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حوادث

إصابة 4 أشخاص بحادث تصادم بين سيارة وتوك توك بمركز بدر

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:30 م
صورة أرشيفية - تصادم
صورة أرشيفية - تصادم
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جمالات الدمنهوري
أصيب 4 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك أمام وحدة مرور مركز بدر بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين لمستشفى وادى النطرون المركزى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة بدر يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك، وبالانتقال للمعاينة وبالفحص تبين اصابة كل من:" دينا عادل محمد " 15 سنة، "محمد ناصر اسماعيل "21 سنة، " ندا ياسر الصادق "17 سنة، " ايه ابراهيم راشد " 17 سنة، جميعهم مصابون بجروح وسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى بوادى النطرون لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
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