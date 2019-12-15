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تعليم

حمل تطبيق ادرس في مصر عبر هذا الرابط

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تطبيق "ادرس فى مصر"على الهاتف الذكي، فى إطار التوجه نحو تقديم خدمة تعليمية متميزة لدعم التواصل بين أطراف العملية التعليمية، حيث يشمل بيانات لكافة مؤسسات التعليم العالي في مصر المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي.

ويتم إدخال وتحديث بيانات الجامعات أولا بأول وإضافة كل ما هو جديد للنظام من خلال مسئولي النظام بالوزارة System Admin بواسطة قاعدة البيانات المصممة وبها أحدث التقنيات لإدخال وحفظ البيانات بداخلها Back end.

ويمكن للطلاب الدخول على تطبيق "ادرس في مصر" من خلال البحث عنه باللغة الإنجليزية study in Egypt على play store و App Store:

https://apps.apple.com/us/app/study-in-egypt/id1475711656?ls=1

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.informatique.myuniversity

ويقدم التطبيق جميع المعلومات للطالب وولي الأمر، حيث يتمكن كل طالب الحصول على الخدمة من خلال تطبيق بسيط وسهل الاستخدام على الهاتف المحمول، يساعد الطلاب وأولياء الأمور فى معرفة الجهات التعليمية والتخصصات التى يمكن الالتحاق بها وبيانات التواصل معها، وذلك إلى جانب بعض المعلومات الأساسية.
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