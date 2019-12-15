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رياضة

حسين الشحات يوجه رسالة مؤثرة للجماهير بعد حصوله على أفضل لاعب من وشوشة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 04:44 ص
حسين الشحات
حسين الشحات
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مصطفى كرم
احتفل حسين الشحات لاعب النادي الاهلي، بتكريمه بجائزة افضل لاعب بالدوري المصري العام 2019 المقدمة من مجلة وشوشة الفنية.

وكتب حسين الشحات عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: "‏الحمدلله والشكر لله عندما ياتي التكريم بناء على تصويت الجمهور يكون له طعم خاص كل نجاح اصل اليه هو يعود لجماهير اعظم نادي في الكون جماهير الاهلي العظيمة شكرا لكل شخص صوتلي شكرا مؤسسة وشوشه، مسؤليه تحتاج لمزيد من العمل والجهد ولكن هي جائزة فريق ككل وجائزة للنادي الاهلي الكيان الكبير ".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين" ‏‎عاااااش يا سااااحس و لسه الى جى احلى " و" ‏‎مبرووووك يا نينجا تستحقها وشد حيلك عايزين افريقيا " و" ‏‎‎جمهور الأهلي دايمن وراك وإنت بجد تستهلها بجد ومنتظرين منكم الكثير وإفريقيا أمانه ياكابتن وربنا يوفقكم".

وحصل النادي الاهلي علي الجانب الاكبر من الجوائز الرياضية من حفل مجلة وشوشه بتكريم فايلر بأفضل مدرب وحسين الشحات بأفضل لاعب و محمد الشناوي بأفضل حارس فيما حصل النادي الاهلي علي افضل نادي لعام 201‪9
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