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أخبار العالم

عاصفة تصفيق.. ترامب يجري قرعة مباراة الجيش والبحرية لكرة القدم الأمريكية.. فيديو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:26 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أحمد محرم
استُقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعاصفة من التصفيق من الجماهير في مدرجات ملعب لينكولن فاينانشال بمدينة فيلادلفيا، الذي استضاف مباراة لكرة القدم الأمريكية بين فريقي الجيش والبحرية أمس السبت.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حضر ترامب، الذي يقدم نفسه باعتباره المدافع الأكبر عن الجيش الأمريكي، مباراتين سابقتين بين فريقي البحرية والجيش خلال السنوات الاخيرة.

وأجرى ترامب قرعة المباراة لتحديد الفريق صاحب الرمية الأولى، وظهرت النتيجة لتكون الرمية الأولى من نصيب فريق البحرية، وتعلو الهتافات المتحمسة من الجمهور مجددًا.

وأضافت الصحيفة أن دعم ترامب للقوات المسلحة الأمريكية ظهر صداه في مباراة الأمس، حيث استقبله 70 ألف متفرج بالهتافات والتصفيق.

وكان المشهد في ملعب لينكولن فاينانشال مناقضًا تمامًا لمشهد الهتافات المنتقدة التي رددها المتفرجون في مباراة للبيسبول حضرها ترامب في واشنطن الشهر الماضي.

وبالرغم من هتافات الترحيب، ظهر ترامب بجانب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر وعلى وجهيهما أمارات العبوس والتجهم أثناء وقوفهما ويديهما اليُمنيان فوق موضع القلب لتحية النشيد الوطني الأمريكي.

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