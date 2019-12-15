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أمطار ونشاط للرياح وبرودة.. الأرصاد تحذر المواطنين من موجة غير مستقرة.. فيديو

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:42 ص
الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد موجة من عدم الاستقرار من أمطار ونشاط للرياح وبرودة منذ مساء أمس، موضحة أن الأمطار بدأت على السواحل الشمالية للبلاد.

وأضافت إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الموجة امتدت إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة وبعض محافظات شمال الصعيد وشمال ووسط سيناء قد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق.

وأوضح مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء مازالت معتدلة وممتعة في مدينة شرم الشيخ تزامنا مع منتدى شباب العالم، موضحة أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على سير أعمال المنتدى.

وأشارت إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة تصل العظمى علي القاهرة 17 درجة والصغرى 11 درجة، لافتة إلى أن هناك انخفاض الرؤية بسبب الأمطار لذلك ينصح القيادة بهدوء وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية.

ونصحت إيمان شاكر بارتداء الملابس الثقيلة الشتوية في الساعات الأخيرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، والابتعاد عن الأنشطة البحرية بسبب ارتفاع الأمواج من 3 ‘إلى 3.5 أمتار.
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