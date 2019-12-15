درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15- 12- 2019 بالمحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بالبلاد اليوم الأحد 15- 12- 2019، حيث يسود طقس بارد على السواحل الشمالية.



واستعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، الموافق 15-12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى



القاهرة 15 21



الإسكندرية 13 22



مطروح 14 21



بورسعيد 15 23



دمياط 14 23



الإسماعيلية 12 25



السويس 14 25



العريش 13 24



رفح 12 24



طابا 11 23



شرم الشيخ 17 25



الغردقة 16 26



الفيوم 14 24



بني سويف 13 24



الأقصر 12 25



أسوان 1 326



الوادي الجديد 10 26



شلاتين 17 27



حلايب 19 25