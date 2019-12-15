ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15- 12- 2019 بالمحافظات

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:27 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم التوك شو
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بالبلاد اليوم الأحد 15- 12- 2019، حيث يسود طقس بارد على السواحل الشمالية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، الموافق 15-12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-
الصغرى العظمى

القاهرة 15 21

الإسكندرية 13 22

مطروح 14 21

بورسعيد 15 23

دمياط 14 23

الإسماعيلية 12 25

السويس 14 25

العريش 13 24

رفح 12 24

طابا 11 23

شرم الشيخ 17 25

الغردقة 16 26

الفيوم 14 24

بني سويف 13 24

الأقصر 12 25

أسوان 1 326

الوادي الجديد 10 26

شلاتين 17 27

حلايب 19 25
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 24 - 11- 2019 بالمحافظات .. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29- 11- 2019 بالمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 2 - 12- 2019 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3- 12- 2019 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 4 - 12- 2019 بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6- 12- 2019 بالمحافظات

ترشيحاتنا

اشتغلت معاه وأنا نجمة مصر الأولى.. نبيلة عبيد تكشف قصة حذف يوسف شاهين لقبها من تتر فيلم الآخر ورد فعلها.. فيديو

شوبير يفجر مفاجأة لمتابعي تايم سبورت بشأن إذاعة المباريات الأفريقية.. شاهد

فى عيد ميلاد خطيبها.. إطلالة أنيقة لـ ابنة ماجد المصري

صف الوفاق ينشق.. اشتباكات بين ميليشيات تابعة لحكومة طرابلس

توعية الأطفال.. إرشادات ونصائح للتعامل مع الكهرباء عند سقوط الأمطار

حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع باهر المحمدي ..فيديو

AdvertisementS

حالة الطقس.. سقوط أمطار غزيرة وسيول وتحذيرات من نشاط الرياح

عبر إنستجرام .. صالح جمعة يفجر مفاجأة عن مستقبله مع الأهلي

أخبار الرياضة.. صدمة صالح جمعة للأهلي.. مفاجأة شوبير.. كواليس جديدة حول صفقة كهربا

شوبير يفجر مفاجأة لمتابعي تايم سبورت بشأن إذاعة المباريات الأفريقية.. شاهد

فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من التلاميذ بالمدرسة المصرية الدولية بالتجمع .. اليوم

يكفيكم شر المرض.. منى فاروق تدخل المستشفى عقب تعرضها لأزمة صحية

صدى البلد فى منزل نجمة مصر الأولى .. نبيلة عبيد تكشف عن رأيها في الراقصة والسياسي وسر بكائها بعد عرضه مؤخرًا.. فيديو

فى عيد ميلاد خطيبها.. إطلالة أنيقة لـ ابنة ماجد المصري

كرسي في الكلوب.. عريس يفسد فرحه .. ويصدم العروسة والمعازيم .. فيديو

حكم من ترك القنوت في صلاة الفجر .. الإفتاء توضح

دعاء المطر ومعنى قول اللهم صيبا نافعا

من منزل نبيلة عبيد | نكشف أسرار الراقصة والسياسي.. وسر لا يعرفه أحد في كواليس الآخر .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد خطيبها.. إطلالة أنيقة لـ ابنة ماجد المصري

فسحة تتحول إلى كارثة.. العثور على شاب سعودي فقده والداه في حفرة بين الجبال

كارثة تصيب الجماهير أثناء مشاهدتهم عرض سيرك في إنجلترا