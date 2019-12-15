إنتر ميلان يسعى لتجاوز أحزانه الأوروبية على حساب فيورنتينا بـ الدوري الإيطالي

يحل فريق إنتر ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره فيورنتينا، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الإيطالي.



ويسعى فريق إنتر ميلان لتجاوز أحزانه الأوروبية بالفوز على فيورنتينا، بعد وادع دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، من دور المجموعات، بالهزيمة من برشلونة 2-1، في الجولة الأخيرة.



على الجانب الآخر يطمح فيورنتينا في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه ووسط جماهيره، للاقتراب من منتصف جدول الترتيب.



ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد فيورنتينا في المركز الـ 13 بـ 16 نقطة.



ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، هيلاس فيرونا مع تورنيو، بوبونيا مع أتالانتا، يوفنتوس مع أودينيزي، ميلان مع ساسولو، روما مع سبال.



