للرجال والنساء .. وظائف شاغرة بالقوات الجوية السعودية

أعلنت وزارة الدفاع، ممثلة بالقوات الجوية الملكية، فتح باب القبول للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل 61 وظيفة إدارية منها (57) وظيفة للرجال، و(4) وظائف للإناث.



ودعت الوزارة الراغبين في الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، للتقدم من خلال منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية.



وأوضحت أن الفئات المستهدفة هم: خريجو وخريجات الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، خريجو وخريجات درجة البكالوريوس، وخريجو الدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، ودرجة الماجستير.



وبينت أن آلية التقديم تتمثل في عدة خطوات أبرزها الدخول على “جدارة” والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مؤكدة أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.



وطالبت بضرورة تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك، ثم يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة وحفظ الطلب. مبينة أن التقديم يبدأ من الساعة الثامنة صباح الاحد 22 ديسمبر وينتهي الساعة الرابعة مساء الخميس 25 من الشهر ذاته.