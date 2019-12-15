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أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بخيبة أمل من نتائج قمة المناخ

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:53 م
الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة
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رحيم يسري
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه يشعر بخيبة أمل من نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في مدريد، وفقا لوكالة "فرانس برس".

واختتمت قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة ، لكن الحلول الوسط التي اتفقت عليها الدول لا ترقى إلى مستوى ما يقول العلماء إنه ضروري لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.

كما صدقت وفود 200 دولة على بيان يدعو لمزيد من الطموح في تقليص نسب انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، ومساعدة الدول الفقيرة التي تعاني من تداعيات التغيرات المناخية.

لكن المشاركين قرروا إرجاء البت في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل حتى القمة المقبلة في جلاسكو.

وكان من المقرر انتهاء أعمال القمة التي استمرت أسبوعين يوم الجمعة لكنها امتدت ليومين إضافيين وهو تأخير طويل حتى بالنسبة لمعايير القمم المناخية التي غالبا ما تكون مزعجة.
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