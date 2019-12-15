الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بخيبة أمل من نتائج قمة المناخ

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه يشعر بخيبة أمل من نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المنعقد في مدريد، وفقا لوكالة "فرانس برس".





واختتمت قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة ، لكن الحلول الوسط التي اتفقت عليها الدول لا ترقى إلى مستوى ما يقول العلماء إنه ضروري لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.





كما صدقت وفود 200 دولة على بيان يدعو لمزيد من الطموح في تقليص نسب انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، ومساعدة الدول الفقيرة التي تعاني من تداعيات التغيرات المناخية.





لكن المشاركين قرروا إرجاء البت في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل حتى القمة المقبلة في جلاسكو.



