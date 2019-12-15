السيسي: الدولة الوحيدة التي نجت من الإرهاب هي مصر | فيديو

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجيش المصرى ليس له أهواء، وهمه الوحيد هو الوطن ، مضيفا:" الدولة الوحيدة التى نجت من المصير الصعب بالإرهاب هى مصر، والسبب في ذلك هو شبابها وجيشها بمختلف الفئات سواء كان مسلما أو مسيحيا".



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط ضمن أعمال منتدى شباب العالم 2019، أن الجيش الوطنى هو المسؤول عن الأمن، حيث كان الهدف منه عدم السماح بحالة عدم الاستقرار التى تمر بها أى دولة، لافتا إلى رفضه لوجود قوة أخرى تنازع استقرار أي دولة نتيجة لتنفيذ أجندتها.



وأشار الرئيس السيسى، إلى ما يحدث اليوم فى ليبيا وخلال السنوات السابقة وفى كيفية أن يبقى لها سياسة حرة لها، لافتا إلى أن السبب يرجع إلى أنها أسيرة للقوة المسلحة والارهابية الموجودة بها، مؤكدا " بمنتهى الصراحة كده هنفضل نعالج الأمور من خلال كل واحد وبسالته، مؤكدا أن تلك المصالح هو كيفية رجوع الإقليم كما هو".



وأوضح الرئيس السيسي " لما اتكلمنا عن الارهاب النهاردة وهتكلم عليه مرة تانية"، مشيرا إلى أنه وسيلة تستخدم اليوم في ظل التطور الحادث بالجيل الجديد الرابع والخامس من الحروب التى تستخدمه من أجل تحقيق توجهها السياسي، لافتا إلى أنه يحدث وبدون أى تكلفة، موضحا أن اى إجراء تقوم به دولة ضد دولة أخرى ما يحكمها قانون دولي وشرعية دولية تسيطر عليها، ولكن الإرهاب يفعل ما يحلو له بدون تلك القوانين.

