30 دقيقة.. طوفان هجمات حمراء والأهلي يفشل في هز شباك حرس الحدود

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وحرس الحدود دون أهداف التي تقام على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.





دخل الفريقان المباراة بحماسة وتبادلا الهجمات منذ انطلاقة صافرة حكم المباراة إبراهيم نور الدين.





يأمل الأهلي في تحقيق الفوز على حرس الحدود في المباراة وحصد الثلاث نقاط؛ ليتخطى المقاولون العرب صاحب المركز الأول برصيد 16 نقطة، حيث إن الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 15 نقطة.





كما يسعى حرس الحدود إلى تحقيق مفاجأة واقتناص ما يستطيع من النقاط أمام الأهلي، فالتعادل يعطيه نقطة ترفع رصيده إلى 11 نقطة، ويستقر بها في مركزه الثامن، أما الفوز فيرفع رصيده إلى 13 نقطة ويصعد إلى المركز الرابع منافسًا الزمالك.





سيطر الأهلي على مجريات اللقاء بعد مرور 5 دقائق من المباراة، وبالفعل كون هجمة مميزة ومنظمة من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد فتحي، ومررها بالمقاس للمهاجم المغربي وليد ازارو، ولكن لم يترجمها أزارو إلى الهدف الأول للمارد الأحمر.





وفي الدقيقة 7 مرر قفشة كرة بينية مميزة لصالح محمود وحيد في الجبهة اليسرى الذي سددها بقوة ولكنها علت مرمى حارس فريق حرس الحدود ومرت بسلام.





وحصل الأهلي خطأ من لمسة يد في الدقيقة 12 من عمر المباراة، وتولى قفشة تسديدها، وخدع الكل ومررها داخل منطقة جزاء حرس الحدود ولكن تمكن من إخراجها الدفاع.





وسدد حسين الشحات لاعب الأهلي كرة هي الأخطر في أول 15 دقيقة من عمر المباراة ولكن تصدى لها أحمد السعدني حارس مرمى حرس الحدود.





وظهرت أنياب حرس الحدود، في أول محاولة لهم داخل منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 17 من عمر المباراة، بتسديدة قوية من نانا أنتوي مهاجم الحرس ولكن لم تشكل خطورة على الشناوي حارس الأهلي .





وسقط وليد أزارو بعد اندفاعه تجاه أحمد السعدني حارس مرمى حرس الحدود، واحتسبها حكم المباراة خطأ ضد أزارو في الدقيقة 21 من عمر المباراة.





وسيطر حرس الحدود على خط هجوم الأهلي واستطاع ان يوقفه بشكل كامل، حيث ان الاهلي لم يستطيع أن يصل الى مرمى أحمد السعدني حارس مرمى حرس الحدود طوال 10 دقائق متواصلة وبدت الكرة حائرة في الملعب.





دخل الأهلي بالتشكيل التالي :





حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد - رامي ربيعة - أيمن أشرف - أحمد فتحي.

خط الوسط: رمضان صحبي - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو





بينما دخل الحدود لهذا التشكيل:





حراسة المرمى : أحمد محمود السعدني

خط الدفاع : عبد الله جمعة – خالد سامي – مصطفى محمود حسن – عمرو الحلواني

خط الوسط : أحمد فتحي "فيليكس" – مصطفى جمال – محمد مصطفى "شطة" محمد عبد اللطيف "جريندو"